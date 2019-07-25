Трамп ветировал запрет Конгресса на продажу оружия арабским странам

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания.

В направленном в Конгресс объяснении президента говорится, что эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами".

В конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с "чрезвычайной ситуацией" из-за иранской угрозы.

В ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня, именно на них Трамп наложил вето.

Отмечается, что конгрессмены могут попытаться преодолеть вето, но при голосовании им необходимо заручиться большинством в две трети голосов, достичь которого считается маловероятным.

Напомним, правительство Германии с начала 2019 года одобрило поставки оружия на более чем миллиард евро для стран-участниц альянса под руководством Саудовской Аравии, которые принимают участие в войне в Йемене