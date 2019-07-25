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Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї арабським країнам

Новини » Політика    25.07.2019 - 04:58
Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї арабським країнам
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Конгресмени намагалися обмежити продаж зброї Саудівській Аравії, ОАЕ та Йорданії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу США, що забороняють продаж американської зброї арабським країнам без схвалення законодавців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Державами, яким конгресмени намагалися обмежити продаж зброї, є Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати та Йорданія.

У надісланому до Конгресу поясненні президента йдеться, що ці резолюції "послаблять глобальну конкурентоспроможність Америки і зашкодять важливим відносинам, які ми збудували з нашими союзниками і партнерами".

Наприкінці травня держсекретар США Майкл Помпео оголосив про рішення скористатися надзвичайним правом і без схвалення Конгресу укласти низку угод про продаж зброї цими країнами у зв'язку з "надзвичайною ситуацією" через іранську загрозу.

У відповідь Палата представників США висунула три резолюції проти планів продажу зброї, ухвалені наприкінці червня, саме на них Трамп наклав вето.

Зазначається, що конгресмени можуть спробувати подолати вето, але для голосування їм необхідно заручитися більшістю в дві третини голосів, досягти якої вважається малоймовірним.

Нагадаємо, уряд Німеччині з початку 2019 року схвалив поставки зброї на більш як мільярд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, які беруть участь у війні в Ємені

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