Трамп может вернуться к идее выхода США из НАТО

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президента США не устраивают военные расходы союзников

Президент Дональд Трамп может вернуться к идее выхода Соединенных Штатов Америки из НАТО, поскольку военные расходы союзников продолжают отставать от поставленных Трампом целей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Главные официальные лица администрации президента США сообщили изданию, что несколько раз в течение 2018 года Трамп заявил, что хочет выйти из НАТО. Текущие и бывшие чиновники, которые поддерживают альянс, заявили, что опасаются, что Трамп может вернуться к своим угрозам.

Также отмечается, что во время заседания НАТО летом 2017 года Трамп заявил, что не видит смысла военного союза, поскольку страны-союзники не хотят повышать военные расходы.

Напомним, ранее Трамп заявлял, что США поддерживают НАТО, но настаивают на том, чтобы союзники США "честно платили свою долю" в бюджет организации. Он добавил, что многие страны альянса "даже не близки" к тому, чтобы соответствовать этим требованиям.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Сенате США предлагают ограничить президента Дональда Трампа в возможности выхода страны из НАТО. Республиканец Кори Гарднер и демократ Тим Кейн, а также председатель комитета Сената по вопросам Вооруженных сил, республиканец Джон Маккейн и демократ Джек Рид представили соответствующий законопроект. Законопроект предусматривает, что для выхода страны из НАТО президент должен заручиться двумя третями голосов Сената.