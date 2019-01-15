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Трамп може повернутися до ідеї виходу США із НАТО

Новини » Політика    15.01.2019 - 09:07
Трамп може повернутися до ідеї виходу США із НАТО
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президента США не влаштовують військові витрати союзників

Президент Дональд Трамп може повернутися до ідеї виходу Спошучених Штатів Америки з НАТО, оскільки його військові витрати союзників продовжують відставати від поставлених Трампом цілей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Головні офіційні особи адміністрації президента США повідомили виданню, що кілька разів протягом 2018 року Трамп заявив, що хоче вийти з НАТО. Поточні та колишні чиновники, які підтримують альянс, заявили, що побоюються, що Трамп може повернутися до своїх погроз.

Також зазначається, що під час засідання НАТО влітку 2017 року Трамп заявив, що не бачить сенсу військового альянсу, оскільки країни-союзники не хочуть підвищувати воєнні розходи. 

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв, що США підтримують НАТО, але наполягають на тому, щоб союзники США "чесно сплачували свою частку" у бюджет організації. Він додав, що багато країн альянсу "навіть не близькі" до того, щоб відповідати цим вимогам.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сенаті США пропонують обмежити президента Дональда Трампа в можливості виходу країни з НАТО. Республіканець Корі Гарднер і демократ Тім Кейн, а також голова комітету Сенату з питань Збройних сил, республіканець Джон Маккейн і демократ Джек Рід представили відповідний законопроект. Законопроект передбачає, що для виходу країни з НАТО президент має заручитися двома третинами голосів Сенату.

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