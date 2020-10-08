Трамп вернется к предвыборной гонке на следующей неделе, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп вернется к предвыборной кампании уже на следующей неделе. В рамках мероприятий он намерен посетить Пенсильванию, Мичиган и Флориду.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что поездка 12 октября в Пенсильванию будет первой с тех пор, как у Трампа подтвердился коронавирус. Планы пока носят предварительный характер и могут измениться.

Также сообщается, что в планах Трампа провести дебаты с претендентом на пост президента от Демократической партии Джо Байденом 15 октября в Майами.

Bloomberg отмечает, что до болезни Трамп сосредоточил свою кампанию на ключевых штатах, которые традиционно колеблются. Он пытался мобилизовать своих сторонников, собрать данные об избирателях и стать топ-темой в освещении местных новостей, что равносильно бесплатной рекламе.

При этом Трамп вернулся в Белый дом и показывает, что уже приступил к работе. В то же время его врач Шон Конли полагает, что президент может быть заразным более 10 дней.

"Первое, что нам нужно сделать, - добиться отсутствия живого вируса, который он мог бы передать другим", - отметил Конли.

Напомним, ранее Трамп пообещал обеспечить американские медучреждения бесплатными препаратами от COVID-19.

Также сообщалось, что у Трампа уже в течение суток нет симптомов болезни. Кроме того, уже обнаружили антитела к коронавирусу.