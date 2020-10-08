Трамп повернеться до передвиборчих перегонів наступного тижня, - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп повернеться до передвиборної кампанії вже наступного тижня. В рамках заходів він має намір відвідати Пенсільванію, Мічиган і Флориду.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Повідомляється, що поїздка 12 жовтня в Пенсільванію буде першою з тих пір, як у Трампа підтвердився коронавірус. Плани поки носять попередній характер і можуть змінитися.

Також повідомляється, що в планах Трампа провести дебати з претендентом на посаду президента від Демократичної партії Джо Байденом 15 жовтня в Майамі.

Bloomberg відзначає, що до хвороби Трамп зосередив свою кампанію на ключових штатах, які традиційно коливаються. Він намагався мобілізувати своїх прихильників, зібрати дані про виборців і стати топ-темою у висвітленні місцевих новин, що рівносильно безкоштовній рекламі.

При цьому Трамп повернувся до Білого дому і показує, що вже приступив до роботи. В той же час його лікар Шон Конлі вважає, що президент може бути заразним понад 10 днів.

"Перше, що нам потрібно зробити, - домогтися відсутності живого вірусу, який він міг би передати іншим", - зазначив Конлі.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв забезпечити американські медустанови безкоштовними препаратами від COVID-19.

Також повідомлялося, що у Трампа вже протягом доби немає симптомів хвороби. Крім того, вже виявили антитіла до коронавірусу.