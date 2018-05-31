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Трамп по вечерам готовится к встрече с Мюллером

НовостиПолитика    31.05.2018 - 06:03
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Дональд Трамп готовится к встрече со специальным прокурором Робертом Мюллером

Президент США Дональд Трамп по вечерам готовится со своим адвокатом Рудольфом Джулиани к встрече со специальным прокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает CNBC.

"Рудольф Джулиани сказал мне, что проводит сессии с президентом по вечерам на этой неделе, в ходе которых они обсуждают вопросы и ответы по поводу расследования спецпрокурора", - говорится в сообщении.

Как сообщается, Джулиани и Трамп обсуждают, на какие вопросы Мюллера он должен дать ответ, а на какие может не отвечать на условиях конфиденциальности.

Как сообщается, Мюллер согласился сократить с пяти до двух количество тем, по которым будут опрашивать Дональда Трампа в ходе дачи показаний в рамках расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что специальный прокурор Роберт Мюллер на встрече с адвокатами президента Дональда Трампа в марте поднял возможность направить повестку в суд для Трампа, если он откажется поговорить с следователями.

Мюллер передавал адвокатам президента Трампа список из около 40 вопросов, которые являются частью расследования возможной сговора между командой Трампа и властями России на выборах президента США в 2016 году.

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Дональд Трамп, мюллер  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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