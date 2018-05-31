Трамп вечорами готується до зустрічі з Мюллером

Дональд Трамп готується до зустрічі зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером

Президент США Дональд Трамп вечорами готується зі своїм адвокатом Рудольфом Джуліані до зустрічі зі спеціальним прокурором Робертом Мюллером. Про це повідомляє CNBC.

"Рудольф Джуліані сказав мені, що проводить сесії з президентом вечорами на цьому тижні, в ході яких вони обговорюють питання та відповіді з приводу розслідування спецпрокурора", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, Джуліані і Трамп обговорюють, на які питання Мюллера він повинен дати відповідь, а на які може не відповідати на умовах конфіденційності.

Як повідомляється, Мюллер погодився скоротити з п'яти до двох кількість тем, за якими будуть опитувати Дональда Трампа в ході дачі свідчень у рамках розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спеціальний прокурор Роберт Мюллер на зустрічі з адвокатами президента Дональда Трампа в березні підняв можливість направити повістку в суд для Трампа, якщо він відмовиться поговорити із слідчими.

Мюллер передавав адвокатам президента Трампа список із близько 40 питань, які є частиною розслідування можливої змови між командою Трампа та владою Росії на виборах президента США в 2016 році.