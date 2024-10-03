Трамп "вдавався до злочинів" у спробі втримати владу у 2020 році, - прокуратура США

"Хоча обвинувачений був чинним президентом під час інкримінованих йому змов, його схема була по суті приватною. Коли обвинувачений програв президентські вибори 2020 року, він вдався до злочинів, щоб спробувати залишитися при владі", - йдеться у позові команди спеціального прокурора Джека Сміта.

У документі стверджується, що Трамп "заклав основу" для відхилення результатів виборів до їх закінчення, заявивши радникам, що у разі, якщо він лідируватиме на ранньому етапі, він "оголосить про перемогу до підрахунку голосів та прогнозування переможця".

Одразу після виборів, кажуть прокурори, його радники намагалися посіяти хаос у підрахунку голосів. В одному випадку співробітнику кампанії, якого описують як спільника Трампа, повідомили, що результати на користь демократа Джо Байдена на виборчій дільниці в Мічигані видаються точними. Імовірно, ця людина відповіла: "знайдіть причину, через яку це не так" і "дайте мені можливість подати позов".

В оприлюдненому документі йдеться про те, що Трамп висував звинувачення в шахрайстві, хоча знав, що вони помилкові. Він зізнавався, що звинувачення в порушеннях на виборах, висунуті його адвокатом, були "безглуздими", і посилався на науково-фантастичний серіал "Зоряний шлях".

Прокурори також стверджують, що Трамп використав свій акаунт у Twitter для поширення хибних тверджень про фальсифікацію виборів, нападок на "тих, хто говорить правду" про його поразку та закликів до своїх прихильників приїхати до Вашингтона 6 січня 2021 року, коли було здійснено спробу штурму Капітолію.