Трамп "прибегал к преступлениям" в попытке удержать власть в 2020 году, - прокуратура США

"Хотя обвиняемый был действующим президентом во время инкриминируемых ему заговоров, его схема была по сути частной. Когда обвиняемый проиграл президентские выборы 2020 года, он прибегнул к преступлениям, чтобы попытаться остаться у власти", — говорится в иске команды специального прокурора Джека Смита.

В документе утверждается, что Трамп "заложил основу" для отклонения результатов выборов до их окончания, заявив советникам, что в случае, если он будет лидировать на раннем этапе, он "объявит о победе до подсчета голосов и прогнозирования победителя".

Сразу после выборов, говорят прокуроры, его советники пытались посеять хаос в подсчете голосов. В одном случае сотруднику кампании, которого описывают как сообщника Трампа, сообщили, что результаты в пользу демократа Джо Байдена на избирательном участке в Мичигане кажутся точными. Предположительно, этот человек ответил: "найдите причину, по которой это не так" и "дайте мне возможность подать иск".

В обнародованном документе говорится, что Трамп выдвигал обвинения в мошенничестве, хотя знал, что они ложны. Он признавался, что обвинения в нарушениях на выборах, выдвинутые его адвокатом, были "безумными", и ссылался на научно-фантастический сериал "Звездный путь".

Прокуроры также утверждают, что Трамп использовал свой аккаунт в Twitter для распространения ложных утверждений о фальсификации выборов, нападок на "тех, кто говорит правду" о его поражении и призывов к своим сторонникам приехать в Вашингтон 6 января 2021 года, когда была совершена попытка штурма Капитолия.