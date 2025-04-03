Трамп вдарив митами по безлюдних островах з пінгвінами

Мова йде про незаселений архіпелаг у південній частині Індійського океану, що складається з двох основних островів - Герд і Макдональд (належить Австралії).

Ці острови вважаються одними з найвіддаленіших місць на планеті. Дістатися туди можна лише двотижневим морським рейсом із міста Перт, що на західному узбережжі Австралії. Вони повністю безлюдні, і востаннє там побували люди приблизно 10 років тому.

Попри це, острови Герд і Макдональд опинилися у списку "країн", на які США наклали нові торгівельні мита. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі висловив своє здивування, заявивши, такий крок Трампа показує, що "ніде на Землі немає безпечного місця".

До списку Білого дому також увійшли такі території, як Кокосові (Кілінг) острови, острів Різдва та острів Норфолк. На останньому проживає 2 188 осіб, він розташований за 1 600 км на північний схід від Сіднея. США на Норфолк наклали ще більш жорстке мито - 29%.

Oнлайн-платформа даних про міжнародну торгівлю Observatory of Economic Complexity вказує, що в 2023 році Норфолк нібито експортував до США товарів на 655 тисяч доларів, основним експортним товаром були шкіряні черевики на суму 413 тисяч доларів.

Проте адміністративний керівник острова Норфолк Джордж Плант заперечує це. Він заявив в інтерв’ю The Guardian: "Нам невідомо про будь-який експорт з острова Норфолк до США, а також про будь-які мита чи нетарифні торговельні бар’єри на товари, що надходять на Норфолк".

Своєю чергою прем’єр-міністр Австралії також здивований тим, що зовнішні території, включно з крихітним островом Норфолк, також опинилися під прицілом тарифів президента США.

"Острів Норфолк отримав 29% мита. Я не зовсім впевнений, що Норфолк є серйозним торгівельним конкурентом для величезної економіки США, але це ще раз підтверджує, що ніде на Землі немає безпечного місця", - сказав Албанізі.

Ще більш загадковими виглядають дані про експорт з островів Герд і Макдональд. У цьому регіоні дійсно є рибальська промисловість, але немає жодних будівель чи постійних мешканців.

Попри це, за даними Світового банку, у 2022 році США імпортували продукції з островів Герд і Макдональд на суму 1,4 млн доларів і майже весь цей імпорт складався з "машин та електрообладнання". Що це були за товари - поки що незрозуміло. За п’ять років до цього обсяги імпорту з цих островів коливалися від 15 до 325 тисяч доларів на рік.

The Guardian додає, що зовнішні території Австралії не є самоврядними, але мають унікальні відносини з федеральним урядом.

Нові мита Трампа