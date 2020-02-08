Трамп уволил Сондленда с должности посла США в ЕС

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Это второй свидетель после Виндмана, снятый с должности

Президент США Дональд Трамп уволил американского посла в ЕС Гордона Сондленда, дававшего показания в ходе процедуры импичмента в отношении нынешнего американского лидера. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Как отмечает газета, это второй свидетель после сотрудника Совета национальной безопасности подполковника Александера Виндмана снятый с должности.

"Мне сегодня было сообщено, что президент намерен немедленно отозвать меня. Я благодарен президенту Трампу за предоставленную возможность поработать (послом, - ред.), секретарю Помпео за его постоянную поддержку", - сказал Сондленд.

Напомним, сотрудника Совета национальной безопасности подполковника Александера Виндмана, давшего показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, отстранили от должности.

ранее сообщалось, что американский Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента. Так, американский президент был признан невиновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Как писало РБК-Украина, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняли Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, с которой связан сын Джо Байдена.