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Китай призывает США сделать "мудрый выбор" перед решением о пошлинах

НовостиПолитика    14.06.2018 - 15:49
Фото: министр иностранных дел Китая Ван Йи (commons.wikimedia.org)
Фото: министр иностранных дел Китая Ван Йи (commons.wikimedia.org)

Пекин рассчитывает на отказ США от 25% пошлин на импорт товаров из Китая

Китай настоятельно призывает США сделать "мудрый выбор" в сфере торговли и пригрозил ответными мерами, если Вашингтон пойдет на введение пошлин на импорт товаров. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван Йи, передает Reuters.

"Первым выбором является сотрудничество и взаимная выгода. Другой выбор - конфронтация и взаимный ущерб. Китай выбирает первое. Мы надеемся, что США также смогут сделать мудрый выбор. Конечно, мы подготовились и к тому, чтобы ответить на второй вариант", - заявил Ван Йи.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай откажется от достигнутых соглашений с США в случае введения пошлин. До этого стало известно, что США продлят ограничительные меры относительно торговли с Китаем. В частности, 15 июня Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 млрд долларов, на которые будет наложена 25-процентная пошлина.

 

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, Китай, пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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