Китай призывает США сделать "мудрый выбор" перед решением о пошлинах

Пекин рассчитывает на отказ США от 25% пошлин на импорт товаров из Китая

Китай настоятельно призывает США сделать "мудрый выбор" в сфере торговли и пригрозил ответными мерами, если Вашингтон пойдет на введение пошлин на импорт товаров. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван Йи, передает Reuters.

"Первым выбором является сотрудничество и взаимная выгода. Другой выбор - конфронтация и взаимный ущерб. Китай выбирает первое. Мы надеемся, что США также смогут сделать мудрый выбор. Конечно, мы подготовились и к тому, чтобы ответить на второй вариант", - заявил Ван Йи.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай откажется от достигнутых соглашений с США в случае введения пошлин. До этого стало известно, что США продлят ограничительные меры относительно торговли с Китаем. В частности, 15 июня Вашингтон обнародует перечень китайских товаров на сумму 50 млрд долларов, на которые будет наложена 25-процентная пошлина.