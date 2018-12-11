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Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом

Новости » Политика    11.12.2018 - 06:49
Трамп утвердил новую стратегию борьбы с терроризмом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Новая стратегия должна предотвратить проведение террористами атак с оружием массового уничтожения

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп утвердил новую стратегию страны по противодействую угрозам попадания оружия массового уничтожения (ОМУ) в руки террористических организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В администрации президента рассказали, что новая стратегия Трампа будет сосредоточена на сдерживании, обнаружении и прекращении распространения ОМУ. В ней сделан акцент на предотвращении проведения террористами атак с возможным применением ОМУ, а также в удержании лиц и государств, которые могут предоставлять им помощь.

Основной целю стратегии является создать максимальное усложнение для получения ОМУ и материалов, которые могут быть использованы для его создания, а также усиление оборонных возможностей США до уровня, которые не смогут дать успехов для таких терактов.

"Учитывая потенциальный глобальный эффект терроризма, который применяет ОМУ, Соединенные Штаты будут помогать другим странам в случае необходимости в развитии их возможностей для борьбы с этой растущей угрозой", - подчеркнули в Белом доме.

Напомним, Трамп одобрил увеличение оборонного бюджета до 750 млрд долларов. В администрации президента США заявили, что Трамп полностью поддерживает Стратегию национальной обороны и выступает за восстановление вооруженных сил.

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