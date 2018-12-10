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Трамп одобрил увеличение оборонного бюджета до 750 млрд долларов, - CNN

Новости » Политика    10.12.2018 - 08:41
Трамп одобрил увеличение оборонного бюджета до 750 млрд долларов, - CNN
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп поддержал запрос дополнительных средств для Пентагона

Президент США Дональд Трамп согласился расширить запрос по оборонному бюджету до 750 млрд долларов по просьбе главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отметим, на прошлой неделе Трамп в своем Twitter назвал "сумасшествием" бюджет Министерства обороны в размере 716 млрд долларов, но уже на следующий день Мэттис и влиятельные республиканцы за обедом с президентом обсудили военное финансирование. В результате Трамп согласился увеличить оборонный бюджет до 750 млрд долларов.

"Президент полностью поддерживает Стратегию национальной обороны и выступает за восстановление вооруженных сил. Благодаря позиции сенатора Джима Инхофа и председателя комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Мэка Торнберри президент Трамп согласился на 750 млрд долларов бюджета", - сообщил чиновник в администрации президента США.

Напомним, ранее в Демократической партии США заявили о возможности импичмента Трампа. В частности, представитель партии не исключает это, если будет доказано, что президент США через юриста заплатил бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях.

 

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикибюджетДональд Трамп
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