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Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом

Новини » Політика    11.12.2018 - 06:49
Трамп затвердив нову стратегію боротьби з тероризмом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Нова стратегія повинна запобігти проведення терористами атак із зброєю масового знищення

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що президент США Дональд Трамп затвердив нову стратегію країни по протидії загрозам потрапляння зброї масового знищення (ЗМЗ) в руки терористичних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

В адміністрації президента розповіли, що нова стратегія Трампа буде зосереджена на стримуванні, виявленні та припинення розповсюдження ЗМЗ. У ній зроблено акцент на запобігання проведення терористами атак з можливим застосуванням ЗМЗ, а також в утриманні осіб і держав, які можуть надавати їм допомогу.

Основною метою стратегії є створити максимальне ускладнення для отримання ЗМЗ і матеріалів, які можуть бути використані для його створення, а також посилення оборонних можливостей США до рівня, які не зможуть дати успіхів для таких терактів.

"Враховуючи потенційний глобальний ефект тероризму, який застосовує ЗМЗ, Сполучені Штати будуть допомагати іншим країнам у випадку необхідності у розвитку їх можливостей для боротьби з цією зростаючою загрозою", - підкреслили у Білому домі.

Нагадаємо, Трамп схвалив збільшення оборонного бюджету до 750 млрд доларів. В адміністрації президента США заявили, що Трамп повністю підтримує Стратегію національної оборони і виступає за відновлення збройних сил.

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Новини України стратегияДональд ТрампТероризм
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