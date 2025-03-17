Трамп уточнив, коли саме поговорить із Путіним

За словами президента США, він проведе переговори з Путіним, щоб "врятувати українських солдатів", які нібито "потрапили в серйозну біду".

"По суті, вони потрапили в полон. Вони оточені російськими солдатами (цю інформацію вже кілька разів спростовувала Україна - ред.). Тож у межах однієї пресконференції я розповідаю вам багато різних речей, але це дуже важливо. Вони оточені російськими солдатами. І я вважаю, що якби не я. Їх би тут більше не було. Я зміг змусити їх нічого не робити в даний момент", - додав він.

Трамп зазначив, що в Україні та Росії склалася "погана ситуація".

"Те, що відбувається в Україні, не дуже добре, але ми подивимося, чи зможемо ми виробити мирну угоду, припинення вогню і мир. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Я поговорю з президентом Путіним завтра вранці", - розповів він.

Варто зауважити, що ранком прийнято вважати час до 12:00. Враховуючи різницю в часі, 12:00 у Вашингтоні це 18:00 за київським часом.