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Трамп уточнив, коли саме поговорить із Путіним

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп заявив, що він проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним уже завтра, 18 березня, вранці за часом Вашингтону.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами президента США, він проведе переговори з Путіним, щоб "врятувати українських солдатів", які нібито "потрапили в серйозну біду".

"По суті, вони потрапили в полон. Вони оточені російськими солдатами (цю інформацію вже кілька разів спростовувала Україна - ред.). Тож у межах однієї пресконференції я розповідаю вам багато різних речей, але це дуже важливо. Вони оточені російськими солдатами. І я вважаю, що якби не я. Їх би тут більше не було. Я зміг змусити їх нічого не робити в даний момент", - додав він.

Трамп зазначив, що в Україні та Росії склалася "погана ситуація".

"Те, що відбувається в Україні, не дуже добре, але ми подивимося, чи зможемо ми виробити мирну угоду, припинення вогню і мир. І я думаю, що ми зможемо це зробити. Я поговорю з президентом Путіним завтра вранці", - розповів він.

Варто зауважити, що ранком прийнято вважати час до 12:00. Враховуючи різницю в часі, 12:00 у Вашингтоні це 18:00 за київським часом.

Переговори Трампа і Путіна

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп уже заявляв про те, що він проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним завтра, 18 березня.

При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков зазначав, що головною темою стане врегулювання війни Росії проти України.

Більш детально про майбутні переговори Трампа з Путіним - у матеріалі РБК-Україна.

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