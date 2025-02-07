Трамп усунув з посади голову Федеральної виборчої комісії, але вона не піде

Як пишуть ЗМІ, звільнення відбулося на тлі більш масштабної реорганізації федерального уряду новою адміністрацією Білого дому.

"Сьогодні отримала лист від президента США, в якому він пропонує усунути мене з посади комісара і голови. Є законний спосіб замінити до комісарів FEC - це не він. Мені пощастило служити американському народу і попутно створювати хороші проблеми. Найближчим часом це не зміниться", - повідомила Вайнтрауб у соцмережі Х.

Спроба звільнити голову Федеральної виборчої комісії відбувається на тлі того, що адміністрація Трампа займається звільненнями вищих посадових осіб у всьому уряді США.

CNN уточнює, що FEC регулює збір коштів і витрати кандидатів на федеральні посади та публікує звіти про розкриття інформації.

Вайнтрауб обіймає одну з шести посад комісарів, яких призначає президент і затверджує Сенат і які мають право голосу з питань комітету. За законом у комісії може бути не більше трьох членів, пов'язаних з однією партією.

Передбачається, що члени комісії обійматимуть свої посади протягом одного шестирічного терміну, але можуть ефективно залишатися на своїх посадах за відсутності заміни.

Як відомо, Вайнтрауб була вперше призначена до Федеральної виборчої комісії 2002 року тодішнім президентом Джорджем Бушем і відтоді працювала на цій посаді безперервно. У грудні її було обрано головою комісії на 2025 рік.

Також у ЗМІ пишуть, що вона є частим критиком Дональда Трампа. Одного разу, Вайнтрауб проголосувала за розслідування відносно президента у зв'язку зі звинуваченнями, пов'язаними з порушенням правил, що забороняють координацію між його кампанією і союзними йому комітетами суперполітичних дій, а також у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що Росія намагалася вплинути на результати виборів 2016 року.

Вона також голосувала за розслідування щодо Трампа за рекламу деяких його підприємств, включно з готелями, полями для гольфу, бутильованою водою і виноробнями під час кампанії 2016 року, зокрема на мітингах.



У цій справі FEC зайшла в глухий кут із рахунком 3-3, як і в багатьох інших за участю Трампа, коли три комісари-республіканці проголосували проти продовження розслідування. Для продовження розслідування завжди потрібно чотири голоси.