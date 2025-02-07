Трамп отстранил от должности главу Федеральной избирательной комиссии, но она не уйдет

Как пишут СМИ, увольнение произошло на фоне более масштабной реорганизации федерального правительства новой администрацией Белого дома.

"Сегодня получила письмо от президента США, в котором он предлагает отстранить меня от должности комиссара и председателя. Есть законный способ заменить к комиссаров FEC - это не он. Мне повезло служить американскому народу и попутно создавать хорошие проблемы. В ближайшее время это не изменится", - сообщила Вайнтрауб в соцсети Х.

Попытка уволить председателя Федеральной избирательной комиссии происходит на фоне того, что администрация Трампа занимается увольнениями высших должностных лиц во всем правительстве США.

CNN уточняет, что FEC регулирует сбор средств и расходы кандидатов на федеральные должности и публикует отчеты о раскрытии информации.

Вайнтрауб занимает одну из шести должностей комиссаров, назначаемых президентом и утверждаемых Сенатом, которые имеют право голоса по вопросам комитета. По закону в комиссии может быть не более трех членов, связанных с одной партией.

Предполагается, что члены комиссии будут занимать свои должности в течение одного шестилетнего срока, но могут эффективно оставаться на своих должностях в отсутствие замены.

Как известно, Вайнтрауб была впервые назначена в Федеральную избирательную комиссию в 2002 году тогдашним президентом Джорджем Бушем и с тех пор работала на этой должности непрерывно. В декабре она была избрана председателем комиссии на 2025 год.

Также в СМИ пишут, что она является частым критиком Дональда Трампа. Однажды, Вайнтрауб проголосовала за расследование в отношении президента в связи с обвинениями, связанными с нарушением правил, запрещающих координацию между его кампанией и союзными ему комитетами суперполитических действий, а также в связи с обвинениями в том, что Россия пыталась повлиять на результаты выборов 2016 года

Она также голосовала за расследование в отношении Трампа за рекламу некоторых его предприятий, включая отели, поля для гольфа, бутилированную воду и винодельни во время кампании 2016 года, в том числе на митингах.



В этом деле FEC зашла в тупик со счетом 3-3, как и во многих других с участием Трампа, когда три комиссара-республиканца проголосовали против продолжения расследования. Для продолжения расследования всегда требуется четыре голоса.