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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Трамп уникнув відповіді щодо розмови з Путіним про 30-денне перемир’я

Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Трамп уникнув відповіді щодо розмови з Путіним про перемир’я. Він не сказав, чи переконував диктатора на 30-денне припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію у Білому домі

Під час прессконференції ЗМІ нагадали Трампу, що президент України Володимир Зеленський ще кілька місяців тому погодився на 30-денне припинення вогню. Ця ініціатива досі залишається "на столі".

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що після останньої розмови з диктатором Володимиром Путіним він обговорив ситуацію з лідерами кількох європейських країн.

"Отже, що ми зробили - і зробили це рішуче, - ми сказали: давайте вже почнемо це. У мене була розмова з багатьма європейськими лідерами після дзвінка (ред. - з Путіним), і ми маємо якось розв’язати цю проблему", - зазначив Трамп.

Трамп наголосив, що зараз щотижня гине від 5 до 6 тисяч людей, і додав, що бачив супутникові знімки з жахливими наслідками бойових дій.

"Це не моя війна. Її б не було, якби я був президентом. Але зараз я просто намагаюся допомогти", - підкреслив він.

Трамп також нагадав, що США вже витратили "сотні мільярдів доларів на цю війну", але, за його словами, війна - це не лише гроші, а перш за все - людські життя.

Він наголосив, що спробує вплинути на ситуацію й переконати сторони зупинити війну хоча б тимчасово.

Розмова з Путіним

Вчора президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Детально про розмову Трампа та Путіна - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Пізніше стало відомо, що Трамп мав подвійну розмову із Зеленським - до того, як зателефонував Путіну та після.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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