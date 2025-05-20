Трамп уникнув відповіді щодо розмови з Путіним про 30-денне перемир’я

Під час прессконференції ЗМІ нагадали Трампу, що президент України Володимир Зеленський ще кілька місяців тому погодився на 30-денне припинення вогню. Ця ініціатива досі залишається "на столі".

У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що після останньої розмови з диктатором Володимиром Путіним він обговорив ситуацію з лідерами кількох європейських країн.

"Отже, що ми зробили - і зробили це рішуче, - ми сказали: давайте вже почнемо це. У мене була розмова з багатьма європейськими лідерами після дзвінка (ред. - з Путіним), і ми маємо якось розв’язати цю проблему", - зазначив Трамп.

Трамп наголосив, що зараз щотижня гине від 5 до 6 тисяч людей, і додав, що бачив супутникові знімки з жахливими наслідками бойових дій.

"Це не моя війна. Її б не було, якби я був президентом. Але зараз я просто намагаюся допомогти", - підкреслив він.

Трамп також нагадав, що США вже витратили "сотні мільярдів доларів на цю війну", але, за його словами, війна - це не лише гроші, а перш за все - людські життя.

Він наголосив, що спробує вплинути на ситуацію й переконати сторони зупинити війну хоча б тимчасово.