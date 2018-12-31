Трамп твердо налаштований перемогти ІДІЛ, - сенатор

Фото: Ліндсі Грем (flickr.com_John Pemble)

США хочуть вивести війська з Сирії, не зашкодивши інтересам нацбезпеки

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем стверджує, що президент США Дональд Трамп запевнив його у своєму плані виведення американських військових з Сирії і твердо налаштований перемогти терористичне угрупування "Ісламська держава (ІДІЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зі слів Грема, Трамп багато розмірковує про Сирію.

"Ми говорили про Сирію. Він розповів мені дещо, чого я не знав, що мене заспокоїло щодо ситуації в Сирії. У нас все ще є деякі розбіжності, але президент довго і старанно думає про Сирію, про те, як вивести наші сили, але водночас дотриматися наших інтересів національної безпеки", - заявив Грем журналістам після засідання в Білому домі.

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем також заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп погодився сповільнити виведення військ із Сирії, зробивши це "по-розумному". З його слів США вирішили взяти паузу, щоб вибрати найкращі способи досягнення цілей.