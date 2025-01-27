Трамп в турборежимі. Що за тиждень встиг заявити і зробити новий президент США

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Завершення війни Росії проти України

У своїй інавгураційній промові Дональд Трамп жодним словом не згадав про російську агресію проти України, однак заявив, що сила США "зупинить усі війни та принесе дух єдності у світ".



21 січня, підписуючи свої перші укази, Трамп паралельно спілкувався із журналістами, зокрема заявивши, що президент України Володимир Зеленський "хоче укласти угоду". Трамп висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до неї, бо "він руйнує Росію не укладаючи угоду".



Президент США доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії Кіту Келлогу протягом 100 днів закінчити війну, повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, активність Келлога є початковим кроком у мирних переговорах, які Трамп має намір контролювати особисто. Однак поки невідомо, коли він відвідає Україну.



22 січня президент США у соцмережі Truth Social зробив чергову заяву на тему "угоди по Україні". Трамп написав, що "любить російський народ", і в нього завжди були дуже хороші стосунки з Путіним. Однак, разом з тим він закликав російського диктатора піти на переговори зараз, щоб припинити війну до того, як вона стане гіршою.



"Якщо ми не укладемо угоду, до того ж найближчим часом, у мене не залишиться іншого вибору, окрім як запровадити високі мита, тарифи та санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам", – написав Трамп.



Під час виступу на Давоському економічному форумі 23 січня президент США заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ. Крім того, Трамп буде домагатися зниження цін на нафту, яке, за його словами, може призвести до завершення війни в Україні. Це можна зробити нарощуванням власне американського видобутку та залученням інших країн.



"Я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту – їх необхідно знизити. Якщо ці ціни знизяться, війна Росії з Україною завершиться миттєво, – заявив Трамп.



Згодом спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог уточнив, що мова йде про ціну 45 доларів за барель.



Також найближчим часом очікується телефонна розмова Трампа і Путіна.

Кіт Келлог (фото: Getty Images)

Разом з тим, Трамп не виключає можливість купівлі американської зброї для України за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News. Він зазначив, що "це тема для обговорення". Однак, на думку Келлога, "це не та стаття, яка вирішить проблему".



Тож загалом для України перший тиждень Трампа, як і очікувалось, не приніс жодних суттєвих зрушень, але стала ще більш очевидною націленість Трампа на укладення "угоди" щодо війни – хоча її параметри досі лишаються незрозумілими.

Світова політика

В інтерв'ю Fox News 23 січня Трамп зазначив, що йому доведеться "виконати багато роботи", адже чимало речей не мало б статися під час президентства Байдена.

Аудит справ

Одним з перших указів Трамп призупинив на 90 днів допомогу для інших країн. За цей час має відбутися аудит, а відповідні підрозділи Держдепартаменту дадуть оцінку ефективності програм допомоги та узгодженості із зовнішньою політикою США. Призупинення стосується головно допомоги, яка виділяється через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), і не зачіпає військову допомогу Україні.

Радник з нацбезпеки Трампа Майк Волц санкціонував "повну перевірку" кількох десятків кадрових чиновників, які працюють у Білому домі. Це має гарантувати, що співробітники є лояльними та будуть виконувати поставлені Трампом завдання, а не саботувати їх. Як повідомляє Washington Post, під час короткого дзвінка начальника штабу Волца Брайана Маккормака чиновникам повідомили, що вони повинні покинути будівлю. Їм дали вказівку повертатися тільки за наказом їхніх керівників – старших директорів, призначених адміністрацією Трампа.

Зазначимо, що призначення нових людей у команду Трампа йде повним ходом. Частину співробітників президент США може призначати одноосібно. На призначення інших потрібна згода Сенату.

Китай

На пресконференції в Овальному кабінеті Білого дому 21 січня Трамп заявив, що розглядає можливість введення 10% мит на всі китайські товари вже з 1 лютого. Це крок, про який він заявляв ще в ході передвиборчої кампанії. Напередодні своєї інавгурації Трамп телефоном поспілкувався із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

"Дзвінок був дуже хорошим як для Китаю, так і для США. Я сподіваюся, що ми вирішимо багато проблем разом, і почнемо негайно. Ми обговорювали баланс між торгівлею, фентанілом, TikTok та багатьма іншими темами. Президент Сі і я зробимо все можливе, щоб зробити світ більш мирним і безпечним!", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Новий державний секретар США Марко Рубіо також телефоном поспілкувався з китайським візаві Ван І. Серед іншого, Рубіо підкреслив прихильність США до союзників у регіоні та серйозну стурбованість тиском Китаю на Тайвань та в Південно-Китайському морі.

ВООЗ

Трамп вивів США із Всесвітньої організації охорони здоров'я, однак юридично США вийдуть з ВООЗ лише у 2026 році – за статутом організації про вихід потрібно повідомити за рік. Трамп критикує організацію ще з 2020 року, на тлі пандемії коронавірусу звинувачуючи її в тому, що вона перебуває під контролем Китаю.

Політик ініціював вихід США з ВООЗ ще тоді, однак Джо Байден скасував таке рішення.

США є найбільшим фінансовим донором ВООЗ і виділяють 18% її бюджету.

Марко Рубіо (фото: Getty Images)

Латинська Америка

Трамп повернув Кубу до списку держав-спонсорів тероризму.

Рішення про виключення Куби зі списку держав-спонсорів тероризму Байден ухвалив незадовго до завершення своїх повноважень – 15 січня. Нагадаємо, що Куба з кінця 50-х років перебувала під впливом Радянського Союзу, а потім мала тісні зв'язки з Росією та Китаєм.

Новий президент США також указом перейменував Мексиканську затоку на Американську. Як він пояснив, затока відіграє ключову роль в економіці США.

Внутрішня політика США

Боротьба з "глибинною державою"

Трамп підписав указ про створення "Департаменту урядової ефективності" на чолі з мільярдером Ілоном Маском. За словами Трампа, Маск матиме офіс у Білому домі, в якому працюватимуть близько 20 осіб. Департамент допоможе забезпечити виконання рішень виконавчої влади. Раніше планувалося, що департамент очолять двоє: Ілон Маск та інший підприємець – Вівек Рамасвамі, однак останній вирішив сконцентруватися на інших справах. За інформацією Washington Post, причина цьому – конфлікт між Маском та Рамасвамі.

Водночас Ілону Маску не дозволили отримати офіс у центрі Білого дому. Відповідне рішення ухвалила голова адміністрації президента США Сьюзан Вайлз. Вона дала зрозуміти, що вона не вітає "людей, які хочуть працювати самостійно або бути зіркою".

Енергетика

Своїми першими указами Трамп запровадив надзвичайний стан в енергетиці США. Це "розв'язує руки" американським компаніям щодо видобутку викопного палива. Також відновлено федеральну програму лізингу ділянок під видобуток нафти і газу, знято заборону на експорт скрапленого газу, скасовано заборону на буріння, зокрема в прибережних водах США.

Крім того, Трамп своїм указом вивів США з Паризької кліматичної угоди, мета якої – скоротити викиди вуглекислого газу для боротьби зі зміною клімату. Такий крок призведе до скасування заходів щодо захисту довкілля та уповільнить темпи реалізації проєктів у сфері зеленої енергетики, натомість дасть імпульс окремим галузям вже тут і зараз.

До того ж президент США призупинив оренду нових федеральних вітроенергетичних установок до проведення екологічної та економічної експертизи. За його словами, вітряки потворні, дорогі і завдають шкоди дикій природі. Було скасовано і указ Байдена від 2021 року, який передбачав, що до 2030 року половина всіх нових автомобілів, що продаються у США, будуть електричними..

ТikTok

В перший день президентства політик встановив відстрочку на 75 днів щодо заборони ТікТок у США, яка передбачається законом, ухваленим під час каденції Байдена. Трамп почав роботу над угодою про продаж TikTok американській компанії.

В інтерв'ю Fox News Трамп зазначив, що медіаплатформа не є настільки великою загрозою національній безпеці США, як про це кажуть прихильники її заборони.

"Ви маєте справу з великою кількістю молодих людей. Чи так важливо для Китаю... шпигувати за молодими людьми, за дітьми, які дивляться божевільні відео?", – риторично запитав президент США, який вочевидь особисто не надто користується TikTok і має дуже неповне уявлення про поширюваний на платформі контент.

ByteDance – компанія-власник TikTok планує укласти угоду, аби застосунок залишався доступним у США. за даними видання Axios, розглядаються різні варіанти, зокрема, продаж частини акцій американській компанії.

Міграція

Трамп запровадив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Відповідний указ передбачає посилення прикордонного контролю та надання військовим повноважень для забезпечення порядку на кордоні. Розпочалися депортації нелегалів зі США. Колумбія, одна з країн, куди повертають нелегалів, відмовилася приймати їх. У відповідь Трамп анонсував 25% мита на всі товари, що вводяться в США з Колумбії, посилені митні та прикордонні перевірки громадян і вантажів Колумбії та санкції проти низки колумбійських політиків.

Також будуть введені жорсткіші правила отримання дозволів на роботу у США та грін-карт.

Наркокартелі, які переправляють нелегалів з Мексики у США, були визнані іноземними терористичними організаціями. Це дає США нові інструменти для боротьби з ними, зокрема, проведення військових операцій та застосування додаткових економічних санкцій. Планується створення оперативних груп для боротьби з наркокартелями.

Архівне фото: тисячі мігрантів із півдня Мексики пішки вирушили в бік кордону США (Getty Images)

Іншим указом президент США скасував автоматичне надання громадянства США всім тим, хто народився на території країни. Це мало б усунути один зі стимулів для нелегалів прибувати у США. Втім, цей указ уже оскаржили в судах низки штатів, тож його реалізація залишається під питанням.

Міністерство внутрішньої безпеки призупинило низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово перебувати в США. Зокрема, заборонено приїзд у Штати біженців з України за програмою "Єднання заради України" (U4U), а також з Куби, Гаїті та Венесуели.

Штучний інтелект – Stargate

Трамп ініціював створення компанії Stargate, яка буде займатися штучним інтелектом. Планується, що протягом найближчих років у компанію буде інвестовано 500 мільярдів доларів. В рамках Stargate планується партнерство компаній OpenAI (її головний продукт – Chat GPT), Oracle – виробника програмного забезпечення для організацій за фінансової підтримки японського Softbank. В рамках Stargate буде створено не менше 100 тисяч робочих місць, а також побудують центри обробки даних по всій країні.

Помилування засуджених за штурм Капітолію

Президент США помилував близько 1270 осіб, засуджених за участь у подіях 6 січня 2021 року та наказав Міністерству юстиції закрити ще близько 300 незавершених справ.

Мова йде про заворушення 6 січня 2021 року коли Конгрес США збирався затвердити результати президентських виборів 2020-го. Тоді Дональд Трамп програв, але відмовився визнати результати виборів і зібрав велелюдний мітинг у Вашингтоні. Його заклики "боротися за голоси" були сприйняті частиною мітингарів як сигнал до штурму будівлі. Загинуло п'ять осіб.

Лише дві статі

Ще один указ містить вимогу до уряду використовувати термін "стать" замість "гендер", А видані урядом документи, що засвідчують особу (зокрема, паспорти та візи), ґрунтувалися на тому, що указ називає "незмінною біологічною класифікацією людини як чоловіка або жінки". Скасовано низку указів Байдена, спрямованих на підтримку расової рівності та боротьбу з дискримінацією щодо секс-меншин.