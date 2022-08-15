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Трамп требует вернуть документы, изъятые ФБР во время обыска

Фото: Трамп требует вернуть документы, изъятые ФБР во время обыска (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал вернуть на место документы, изъятые агентами Федерального бюро расследований при обыске в его имении в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

По его словам, спецагенты ФБР забрали коробки с документами, которые подпадают под адвокатскую тайну, а также бумаги, защищенные так называемой привилегией исполнительной власти (executive privilege, подразумевает право президента не раскрывать определенную информацию).

"Я убедительно прошу немедленно вернуть эти документы на то место, откуда они были взяты. Спасибо", - заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что ФБР при обысках у Трампа выявило 11 комплектов секретных документов. Часть из них была обозначена как совершенно секретные и предназначались для доступа только в специальных государственных учреждениях.

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Дональд Трамп