Трамп требует уничтожить материалы дела об импичменте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует уничтожить материалы расследования, проведенного демократами в рамках процедуры импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Трамп заявил, что расследование демократов было обманом, поэтому материалы дела должны быть уничтожены.

"Должны ли они стереть импичмент в Палате представителей? Они должны это сделать, потому что это был обман", - отметил он.

Кроме того, лидер республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти заявил, что они попытаются отменить импичмент, когда вернут контроль над Конгрессом после выборов в ноябре.

Напомним, ранее сообщалось, что американский Сенат оправдал Трампа по обеим статьям обвинения в рамках импичмента. Так, американский президент был признан невиновным в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.

Как писало РБК-Украина, Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. Демократы обвиняли Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, с которой связан Джо Байден.