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Трамп требует смертной казни для бостонского террориста Царнаева

Автор: РБК-Украина

Апелляционный суд отменил смертный приговор Царнаеву

Президент США Дональд Трамп требует приговорить Джохара Царнаева к смертной казни. Он был осужден за организацию теракта на Бостонском марафоне.

Об этом Трамп написал на своей странице в Тwitter.

"Редко кто-либо заслуживает смертной казни больше, чем бостонский подрывник Джохар Царнаев", - написал он.

Трамп отметил, что суд согласился, что произошедшее на марафоне было "один из самых страшных терактов в стране после зверств 11 сентября".

"Федеральное правительство должно добиваться смертной казни в ходе пересмотра этой главы процесса", - подчеркнул Трамп.

Также он выразил недовольство тем, что в этом деле так долго не удается поставить точку.

Ранее, во время визита во Флориду, Трамп назвал нелепым решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву и назвал бостонского террориста "зверем, убившим во время марафона очень много людей".

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Напомним, апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.

15 апреля 2013 года во время Бостонского марафона произошли два взрыва, в результате которых погибли три человека, среди них был восьмилетний мальчик. 264 человека получили ранения. Бомбы были сделаны из стальных кастрюль-скороварок, наполненных гвоздями и шарикоподшипниками.

Теракт организовали братья Царнаевы - Джохар и Тамерлан. В 2015 году Джохар Царнаев был признан виновным по 30 статьям обвинения, включая участие в заговоре и использовании оружия массового уничтожения.

Суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни.

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