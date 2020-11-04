Штаб Трампа вимагатиме перерахувати голоси у Вісконсині, де лідирує Байден

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Керівник виборчої кампанії чинного президента США Дональда Трампа Біл Степієн заявив, що вони вимагатимуть перерахувати голоси у штаті Вісконсин. За попередніми результатами, у цьому штаті лідирує демократ Джо Байден.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У штабі Трампа вважають, що попередні результати не відповідають дійсності, а також говорять про порушення в кількох округах штату Вісконсин.

"Повідомлялося про порушення в кількох округах Вісконсину, які викликають серйозні сумніви щодо достовірності результатів. Президент наближається до межі, щоб вимагати повторного підрахунку голосів, і ми негайно зробимо це", - заявив Степієн.

Зазначимо, за даними телеканалу CNN, у штаті Вісконсин пораховано 99% голосів. Лідирує Джо Байден з 49,4% підтримки, у чинного президента США - 48,8% голосів.

Нагадаємо, всезагальні вибори в США відбулися 3 листопада. Оскільки через пандемію коронавірусу понад 100 млн американців проголосували достроково поштою, то підрахунок голосів триває довше, ніж зазвичай.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

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