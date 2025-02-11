Трамп таємно доручив займатися Україною ще одному своєму посланнику, - NYT
Президент США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Віткоффу допомагати у врегулюванні війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
За даними джерел NYT, Трамп доручив Віткоффу "відігравати певну роль" у процесі врегулювання війни Росії проти України.
Для цього президент США кілька тижнів тому таємно розширив повноваження посланника за межі питань Близького Сходу "з метою відкриття переговорного каналу з росіянами".
Як пояснили співрозмовники видання, Трамп довіряє Віткоффу і нібито вважає, що той має належні навички ведення переговорів, які допоможуть покласти край війні в Україні.
Окрім того, Віткофф уже мав прямі переговори з неназваними "близькими союзниками" Володимира Путіна і також обговорював Україну з контактами в Саудівській Аравії та Катарі.
Водночас NYT зазначає, що наразі незрозумілий точний розподіл повноважень між Віткоффом і Кітом Келлогом, якого Трамп офіційно призначив спецпредставником з питань російсько-української війни.
Нагадаємо, раніше у Білому домі повідомляли, що спецпредставник президента США щодо Близького Сходу Стів Віткофф сьогодні, 11 лютого, прилітав до Росії. Звідти він забрав ув'язненого в Росії американця.
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