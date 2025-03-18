Трамп та Путін погодилися, що Іран не повинен мати можливість знищити Ізраїль, - Білий дім

Розмова Трампа та Путіна

Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час розмови Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню. На цю пропозицію вже погодилася Україна під час перемовин із США у Саудівській Аравії минулого тижня.

Також російський диктатор заявив про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Детальніше про розмову Трампа та Путіна читайте у матеріалі РБК-Україна.

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