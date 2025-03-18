Трамп та Путін погодилися, що Іран не повинен мати можливість знищити Ізраїль, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови обговорили ситуацію на Близькому Сході. Обидва погодилися, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Білого дому.
Як повідомили у Білому домі, Трамп та Путін широко обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам.
"Крім того, вони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими країнами для забезпечення якнайширшого застосування (цих домовленостей, - ред.). Обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен бути в змозі знищити Ізраїль", - додали в адміністрації Трампа.
Сьогодні, 18 березня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Під час розмови Трамп та Путін обговорювали питання 30-денного режиму припинення вогню. На цю пропозицію вже погодилася Україна під час перемовин із США у Саудівській Аравії минулого тижня.
Також російський диктатор заявив про необхідність зупинити мобілізацію України та переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.
Детальніше про розмову Трампа та Путіна читайте у матеріалі РБК-Україна.
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