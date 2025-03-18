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Трамп и Путин согласились, что Иран не должен иметь возможность уничтожить Израиль, - Белый дом

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Оба согласились, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

Как сообщили в Белом доме, Трамп и Путин широко обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов.

"Кроме того, они обсудили необходимость остановить распространение стратегического оружия и будут сотрудничать с другими странами для обеспечения широкого применения (этих договоренностей, - ред.). Оба лидера разделяют мнение, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", - добавили в администрации Трампа.

 

Разговор Трампа и Путина

Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время разговора Трамп и Путин обсуждали вопрос 30-дневного режима прекращения огня. На это предложение уже согласилась Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Также российский диктатор заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Подробнее о разговоре Трампа и Путина читайте в материале РБК-Украина.

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Дональд ТрампВладимир ПутинБлижний востокИранИзраиль