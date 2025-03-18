Трамп и Путин согласились, что Иран не должен иметь возможность уничтожить Израиль, - Белый дом

Разговор Трампа и Путина

Сегодня, 18 марта, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Во время разговора Трамп и Путин обсуждали вопрос 30-дневного режима прекращения огня. На это предложение уже согласилась Украина во время переговоров с США в Саудовской Аравии на прошлой неделе.

Также российский диктатор заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Подробнее о разговоре Трампа и Путина читайте в материале РБК-Украина.

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