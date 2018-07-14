Трамп связал вмешательство России в выборы с президентством Обамы

Новости Политика 14.07.2018 - 15:21
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Трамп отреагировал на новые обвинения россиян во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп считает своего предшественника Барака Обаму ответственным за российское вмешательство в выборы 2016 года. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Отметим, таким образом, Трамп прокомментировал обвинение в отношении 12 сотрудников российских спецслужб, которые накануне предъявил американский Минюст.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, имели место во время правления Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о вмешательстве в выборы, - ред.)  в сентябре перед выборами?" - отметил Трамп.

Трамп связал вмешательство России в выборы с президентством Обамы

Фото: сообщении в Twitter Трампа

Напомним, ранее США предъявили обвинения 12 сотрудникам разведывательных служб России в причастности к вмешательству в выборы. Им, в частности, инкриминируют взлом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.

 

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Теги:  Российская Федерация,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС