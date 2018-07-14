Трамп связал вмешательство России в выборы с президентством Обамы

Трамп отреагировал на новые обвинения россиян во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп считает своего предшественника Барака Обаму ответственным за российское вмешательство в выборы 2016 года. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Отметим, таким образом, Трамп прокомментировал обвинение в отношении 12 сотрудников российских спецслужб, которые накануне предъявил американский Минюст.

"Истории о 12 россиянах, которые вы услышали вчера, имели место во время правления Обамы, а не при администрации Трампа. Почему они ничего не сделали с этим, особенно если сообщалось, что президент Обама был проинформирован ФБР (о вмешательстве в выборы, - ред.) в сентябре перед выборами?" - отметил Трамп.

Фото: сообщении в Twitter Трампа

Напомним, ранее США предъявили обвинения 12 сотрудникам разведывательных служб России в причастности к вмешательству в выборы. Им, в частности, инкриминируют взлом компьютерной системы Национального комитета Демократической партии.