Трамп пов'язав втручання Росії у вибори з президентством Обами

Трамп відреагував на нові звинувачення росіян у втручанні до виборів

Президент США Дональд Трамп вважає свого попередника Барака Обаму відповідальним за російське втручання у вибори 2016 року. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Зазначимо, таким чином, Трамп прокоментував звинувачення стосовно 12 співробітників російських спецслужб, які напередодні висунув американський Мін'юст.

"Історії про 12 росіян, які ви почули вчора, мали місце під час правління Обами, а не при адміністрації Трампа. Чому вони нічого не зробили з цим, особливо якщо повідомлялося, що президент Обама був проінформований ФБР (про втручання у вибори, - ред.) у вересні перед виборами?" - зазначив Трамп.

Фото: повідомлення в Twitter Трампа

Нагадаємо, раніше США пред'явили звинувачення 12 співробітникам розвідувальних служб Росії в причетності до втручання у вибори. Їм, зокрема, інкримінують злом комп'ютерної системи Національного комітету Демократичної партії.