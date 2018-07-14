Белый дом исключает срыв саммита Трампа и Путина после новых обвинений в адрес РФ

Новости Политика 14.07.2018 - 14:25
Фото: Белый дом (outreach.senate.gov)
Фото: Белый дом (outreach.senate.gov)

Белый дом отреагировал на обвинение российских агентов во вмешательстве в выборы

Белый дом исключает отмену саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на фоне новых обвинений в адрес России по вмешательству в американские выборы. Об этом заявила пресс-секретарь Сара Сандерс, передает "Радио Свобода".

По словам Сандерс, саммит в Хельсинки состоится, а новые обвинения не повлияют на его проведение. Кроме того, представитель Совбеза США Гаррет Маркис добавил, что новые обвинения "никак не повлияют на встречу в понедельник".

Отметим, ранее США предъявили обвинения 12 сотрудникам российских разведслужб в причастности к вмешательству в выборы. Им, в частности, инкриминируют взлом компьютерной системы Нацкомитета Демократической партии. После этого в Вашингтоне стали звучать требования отменить встречу в Хельсинки. Лидер демократов Том Перес заявил, что саммит нужно отменить, так как "Путин не друг США". С ним согласился и лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

 

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Теги:  Владимир Путин,  Соединенные Штаты Америки,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС