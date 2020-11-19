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Трамп может стать первым президентом США, который пропустит заседание G20

Автор: Дмитрий Левицкий

Белый дом отказывается рассказывать, будет ли президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп участвовать в виртуальном саммите G20. Саммит состоится в эти выходные под председательством Саудовской Аравии.

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Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В начале ноября Трамп уже пропустил несколько саммитов, поручив советнику Во время саммита с рабочим визитом в Саудовской Аравии будет находиться государственный секретарь Майк Помпео.

G20.

Телеканал отмечает, что ранее Трамп ставил под сомнение ценность подобных международных саммитов. Так, Трамп может стать первым американским президентом, пропустившим саммит G20, которые начали проводить в 2008 году.

Напомним, до этого американское агентство Reuters со ссылкой на три источника рассказал, что Трамп уже не планирует проводить очный саммит G7 в этом году. Сейчас администрация президента США не занимается подготовкой саммита.

Как известно, по предварительным результатам, Трамп проиграл выборы президента США и не смог переизбраться на второй срок. Однако Трамп отказывается признавать победу Джо Байдена и утверждает, что выборы были сфальсифицированы.

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Новости Украины Дональд Трампсаммит G20