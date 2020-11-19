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Трамп може стати першим президентом США, який пропустить засідання G20

Автор: Дмитро Левицький

Білий дім відмовляється розповідати, чи буде президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп брати участь у віртуальному саміті G20. Саміт відбудеться цими вихідними під головуванням Саудівської Аравії.

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Про це повідомляє американський телеканал CNN.

На початку листопада Трамп вже пропустив декілька самітів, доручивши раднику Під час саміту з робочим візитом в Саудівській Аравії перебуватиме державний секретар Майк Помпео.

G20.

Телеканал зазначає, що раніше Трамп ставив під сумнів цінність подібних міжнародних самітів. Так, Трамп може стати першим американським президентом, який пропустить саміт G20, які почали проводити у 2008 році.

Нагадаємо, до цього американське агентство Reuters з посиланням на три джерела розповіло, що Трамп вже не планує проводити очний саміт G7 цього року. Зараз адміністрація президента США не займається підготовкою саміту.

Як відомо, за попередніми результатам, Трамп програв вибори президента США та не зміг переобратися на другий термін. Однак Трамп відмовляється визнавати перемогу Джо Байдена та стверджує, що вибори було сфальсифіковано.

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Новини України Дональд Трампсаміт G20