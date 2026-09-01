Трамп стає тягарем для своєї партії через рекордно низький рейтинг, - Reuters

Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа залишається на рівні 33%. Саме такий показник третій раз поспіль зафіксувало опитування Reuters/Ipsos, проведене наприкінці серпня.

Навіть його попередник Джо Байден мав рівень довіри у 35% у жовтні 2024 року. На початку нинішнього президентського терміну Трампа його роботу схвалювали до 47% американців.

Однак для Республіканської партії проблема може бути не лише в особистому рейтингу президента. Трамп залишається одним із головних символів партії, а республіканцям у листопаді доведеться захищати свою незначну більшість в Конгресі.

Демократи виявилися значно мотивованішими

Одним із найважливіших сигналів нового опитування стала готовність виборців прийти на дільниці.

Серед демократів 46% назвали себе "дуже мотивованими" голосувати на проміжних виборах. Серед республіканців таких виявилося лише 31%.

Ця різниця може мати особливе значення саме для проміжних виборів, де явка зазвичай нижча, ніж під час президентських перегонів. Вища мобілізація прихильників однієї з партій потенційно може вплинути на результат у конкурентних округах і штатах.

Ще один показник також грає на користь демократів: серед незалежних виборців 36% заявили, що голосували б за демократів, якби вибори до Конгресу відбувалися зараз. За республіканців висловилися лише 22%.

Економіка стає слабким місцем Трампа

На політичні позиції президента тиснуть не лише питання зовнішньої політики. Американців дедалі більше турбує вартість життя, зокрема ціни на пальне.

За даними Reuters/Ipsos, 71% опитаних не схвалюють дії Трампа щодо вартості життя. Серед республіканців таких також чимало - близько чотирьох із десяти.

Це особливо чутлива тема напередодні виборів. Вперше приблизно за десятиліття більше зареєстрованих виборців заявляють, що саме Демократична партія має кращі рішення для економіки, ніж республіканці.

Війна з Іраном також б'є по рейтингу президента

Ще одним джерелом невдоволення залишається війна з Іраном. Лише 36% американців схвалюють дії Трампа щодо конфлікту, тоді як 71% їх не схвалюють.

У серпневому опитуванні також зафіксували падіння загальної підтримки військових дій США проти Ірану. Лише 31% американців заявили, що підтримують продовження військової кампанії.

Війна має і безпосередні економічні наслідки. Перебої у світовій торгівлі нафтою спричинили зростання цін на пальне у США, що посилює невдоволення американців вартістю життя.