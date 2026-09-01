Трамп стає тягарем для своєї партії через рекордно низький рейтинг, - Reuters

Підтримка Дональда Трампа залишається на одному з найнижчих рівнів за час його політичної кар'єри. На тлі невдоволення війною з Іраном та економічною ситуацією дедалі помітнішою стає ще одна проблема для республіканців - їхні прихильники менш мотивовані голосувати, ніж демократи, а до виборів вже лише пару місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа залишається на рівні 33%. Саме такий показник третій раз поспіль зафіксувало опитування Reuters/Ipsos, проведене наприкінці серпня.
Навіть його попередник Джо Байден мав рівень довіри у 35% у жовтні 2024 року. На початку нинішнього президентського терміну Трампа його роботу схвалювали до 47% американців.
Однак для Республіканської партії проблема може бути не лише в особистому рейтингу президента. Трамп залишається одним із головних символів партії, а республіканцям у листопаді доведеться захищати свою незначну більшість в Конгресі.
Одним із найважливіших сигналів нового опитування стала готовність виборців прийти на дільниці.
Серед демократів 46% назвали себе "дуже мотивованими" голосувати на проміжних виборах. Серед республіканців таких виявилося лише 31%.
Ця різниця може мати особливе значення саме для проміжних виборів, де явка зазвичай нижча, ніж під час президентських перегонів. Вища мобілізація прихильників однієї з партій потенційно може вплинути на результат у конкурентних округах і штатах.
Ще один показник також грає на користь демократів: серед незалежних виборців 36% заявили, що голосували б за демократів, якби вибори до Конгресу відбувалися зараз. За республіканців висловилися лише 22%.
На політичні позиції президента тиснуть не лише питання зовнішньої політики. Американців дедалі більше турбує вартість життя, зокрема ціни на пальне.
За даними Reuters/Ipsos, 71% опитаних не схвалюють дії Трампа щодо вартості життя. Серед республіканців таких також чимало - близько чотирьох із десяти.
Це особливо чутлива тема напередодні виборів. Вперше приблизно за десятиліття більше зареєстрованих виборців заявляють, що саме Демократична партія має кращі рішення для економіки, ніж республіканці.
Ще одним джерелом невдоволення залишається війна з Іраном. Лише 36% американців схвалюють дії Трампа щодо конфлікту, тоді як 71% їх не схвалюють.
У серпневому опитуванні також зафіксували падіння загальної підтримки військових дій США проти Ірану. Лише 31% американців заявили, що підтримують продовження військової кампанії.
Війна має і безпосередні економічні наслідки. Перебої у світовій торгівлі нафтою спричинили зростання цін на пальне у США, що посилює невдоволення американців вартістю життя.
Як відомо, 8 листопада в США пройдуть проміжні вибори до Конгресу. За їхніми підсумками стане відомо, чи збережуть демократи більшість у парламенті, або ж контроль перейде до республіканців.
У великому матеріалі ми писали, хто буде брати участь у цих виборах і чому це важливо для України. Наразі Республіканці розділилися на тих, хто бачить необхідність стримувати РФ, і тих, хто надає перевагу більш ізоляціоністській зовнішній політиці.