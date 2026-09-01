Трамп становится обузой для своей партии из-за рекордно низкого рейтинга, - Reuters

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа остается на уровне 33%. Именно такой показатель третий раз подряд зафиксировал опрос Reuters/Ipsos, проведенный в конце августа.

Даже его предшественник Джо Байден обладал уровнем доверия в 35% в октябре 2024 года. В начале президентского срока Трампа его работу одобряли до 47% американцев.

Однако для Республиканской партии проблема может быть не только в личном рейтинге президента. Трамп остается одним из главных символов партии, а республиканцам в ноябре придется защищать свое незначительное большинство в Конгрессе.

Демократы оказались более мотивированными

Одним из важнейших сигналов нового опроса стала готовность избирателей прийти на участки.

Среди демократов 46% назвали себя "очень мотивированными" голосовать на промежуточных выборах. Среди республиканцев таковых оказалось только 31%.

Эта разница может иметь особое значение именно для промежуточных выборов, где явка обычно ниже, чем во время президентской гонки. Высшая мобилизация сторонников одной из партий может повлиять на результат в конкурентных округах и штатах.

Еще один показатель также играет в пользу демократов: среди независимых избирателей 36% заявили, что голосовали бы за демократов, если бы выборы в Конгресс проходили сейчас. За республиканцев высказались только 22%.

Экономика становится слабым местом Трампа

На политические позиции президента давят не только вопросы внешней политики. Американцев все больше беспокоит стоимость жизни, в том числе цены на топливо.

По данным Reuters/Ipsos, 71% опрошенных не одобряют действия Трампа по стоимости жизни. Среди республиканцев таких также немало – около четырех из десяти.

Это особенно чувствительная тема в преддверии выборов. Впервые примерно за десятилетие больше зарегистрированных избирателей заявляют, что именно у Демократической партии есть лучшие решения для экономики, чем республиканцы.

Война с Ираном тоже бьет по рейтингу президента

Еще одним источником недовольства остается война с Ираном. Лишь 36% американцев одобряют действия Трампа по поводу конфликта, тогда как 71% их не одобряют.

В августовском опросе также зафиксировали падение всеобщей поддержки военных действий США против Ирана. Только 31% американцев заявили, что поддерживают продолжение военной кампании.

Война имеет и прямые экономические последствия. Перебои в мировой торговле нефтью повлекли за собой рост цен на топливо в США, что усугубляет недовольство американцев стоимостью жизни.