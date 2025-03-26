Трамп: США повинні отримати Гренландію для міжнародної безпеки

США хочуть, щоб Гренландія увійшла до їхнього складу. Це нібито необхідно для забезпечення міжнародної безпеки.
Як передає РБК-Україна, про це заявив президент США Дональд Трамп.
"Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки. Вона нам потрібна. Ми повинні отримати її. Це острів, який потрібен нам з погляду оборонної і навіть наступальної позиції, особливо в нинішній ситуації у світі", - розповів американський лідер.
Водночас Трамп визнав, що, на його думку, жителі Гренландії навряд чи прагнуть стати американськими громадянами. Але їх потрібно "переконати".
"Без неї (Гренландії - ред.) неможливо належним чином захищати більшу частину цієї землі, не тільки Сполучені Штати. Тому ми повинні отримати її, і я думаю, що ми її отримаємо", - додав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів заявляв про те, що він хоче, щоб Гренландія стала частиною США, оскільки це "потрібно для міжнародної безпеки".
Зокрема, він навіть допускав анексію острова під час спілкування з журналістами в Білому домі. Також Трамп не виключав, що для приєднання Гренландії США можуть застосувати силовий метод.
При цьому жителі Гренландії відкрито виступили проти таких планів американського лідера. Зокрема, на острові відбулися протести.
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