Трамп: США повинні отримати Гренландію для міжнародної безпеки

"Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки. Вона нам потрібна. Ми повинні отримати її. Це острів, який потрібен нам з погляду оборонної і навіть наступальної позиції, особливо в нинішній ситуації у світі", - розповів американський лідер.

Водночас Трамп визнав, що, на його думку, жителі Гренландії навряд чи прагнуть стати американськими громадянами. Але їх потрібно "переконати".

"Без неї (Гренландії - ред.) неможливо належним чином захищати більшу частину цієї землі, не тільки Сполучені Штати. Тому ми повинні отримати її, і я думаю, що ми її отримаємо", - додав він.