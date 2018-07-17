Трамп созывает закрытое совещание с Конгрессом

Новости Политика 17.07.2018 - 06:27
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Пока неизвестно кого именно должны пригласить на закрытое совещание

В связи с критикой со стороны конгрессменов встречи предидента США Дональда Трампата та президента России Владимира Путина, Трамп созывает закрытое совещание с членами Конгресса. Об этом передает CNN.

Кого именно из конгрессменов пригласят на встречу - пока не известно.

Напомним, Маккейн заявил, что выступление Трампа в Хельсинки является одним из самых позорных, а также назвал трагической ошибкой.

Большинство конгрессменов от Демократической партии, а также определенные представители Республиканской партии также раскритиковали встречу Трампа с президентом РФ Путиным, сказав что "Никогда еще так не разочаровывались", а также заявили, что "нет сомнений в том, что Россия вмешивалась в наши выборы".

Выступление Трампа в Хельсинки является одним из самых позорных, - Маккейн В США конгрессмены раскритиковали риторику Трампа на встрече с Путиным
Теги:  Соединенные Штаты Америки,  Конгресс США,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС