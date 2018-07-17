Трамп скликає закриту нараду із Конгресом

Наразі невідомо кого саме мають запросити на закриту нараду

У звязку із критикою з боку конгресменів зустрічі предидента США Дональда Трампата й президента Росії Володимира Путіна, Трамп скликає закриту нараду із членами Конгресу. Про це передає CNN.

Кого саме із конгресменів запросять на зустріч - наразі не відомо.

Нагадаємо, Маккейн заявив що виступ Трампа у Гельсінкі є одним із найганебніших, а також назвав трагічною помилкою.

Більшість конгресменів від Демократичної партії, а також певні представники Республіканської партії також розкритикували зустріч Трампа з президентом РФ Путіним, сказавши що "Ніколи ще так не розчаровувались", а також заявили що "немає сумнівів у тому, що Росія втручалася в наші вибори".