Трамп скликає закриту нараду із Конгресом

Новини Політика 17.07.2018 - 06:27
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Наразі невідомо кого саме мають запросити на закриту нараду

У звязку із критикою з боку конгресменів зустрічі предидента США Дональда Трампата й президента Росії Володимира Путіна, Трамп скликає закриту нараду із членами Конгресу. Про це передає CNN.

Кого саме із конгресменів запросять на зустріч - наразі не відомо.

Нагадаємо, Маккейн заявив що виступ Трампа у Гельсінкі є одним із найганебніших, а також назвав трагічною помилкою.

Більшість конгресменів від Демократичної партії, а також певні представники Республіканської партії також розкритикували зустріч Трампа з президентом РФ Путіним, сказавши що "Ніколи ще так не розчаровувались", а також заявили що "немає сумнівів у тому, що Росія втручалася в наші вибори". 

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  Конгресс США,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС