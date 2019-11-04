Трамп совершенно уверен, что его переизберут президентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил журналистам на лужайке возле Белого дома, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Трамп заявил, что судя по опросам "дела идут хорошо".

"Я думаю, мы одержим хорошую победу. Дела у нас идут хорошо, судя по опросам", - заявил он.

Президент США также прокомментировал скандал, связанный со своим импичментом.

"Люди не хотят слышать об импичменте. Единственный, кто хочет говорить об импичменте, это лживые СМИ и демократы, которые в основном и работают на эти СМИ. Я смотрю на это так, что демократы работают со СМИ", - добавил Трамп.

Отметим, что президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.

Напомним, что следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.

В последний раз Трамп встречался с Зеленским на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную запись телефонного разговора между двумя лидерами, который сейчас является предметом расследования в рамках импичмента.

В интервью Washington Examiner президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам.