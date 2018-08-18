Трамп повідомив Путіну, що США залишаться в Сирії до повної перемоги над ІДІЛ

У Держдепі розповіли про взаємодію США з Росією по Сирії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп довів до відома президента Росії Володимира Путіна, що США мають намір зберігати свою військову присутність в Сирії до тих пір, доки не буде остаточно розгромлене терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ). Про це повідомив у п'ятницю на брифінгу в. о. помічника держсекретаря у справах Близького Сходу Девід Саттерфілд.

"Не має бути сумнівів щодо позиції президента щодо подальшої присутності США в Сирії. Ми перебуваємо там для розгрому, остаточного розгрому ІДІЛ. І в цьому полягає послання, яке президент передав президенту Путіну", - заявив Саттерфілд.

Він додав, що США взаємодіють з Росією щодо ситуації в Сирії на політичному рівні, а також на рівні представників Збройних сил.

"США і Збройні сили США мають широкі контакти на високому рівні з російськими колегами, як на політичному рівні - з Кремлем і МЗС, так і на рівні військових. Ці контакти зачіпають як політичну ситуацію та необхідність мобілізації женевського процесу, так і питання запобігання конфліктам і в цілому бойові дії", - сказав Саттерфілд.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна перебуває на "останній стадії" підготовки військової операції в Сирії.