Трамп сообщил, что ожидает письма от Ким Чен Ына

24 мая Трамп отменил встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд ожидает письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает AFP news agency.

"Трамп говорит, что он ожидает письмо от Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.

