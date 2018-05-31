Трамп сообщил, что ожидает письма от Ким Чен Ына

24 мая Трамп отменил встречу с лидером КНДР
Президент США Дональд ожидает письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает AFP news agency.
"Трамп говорит, что он ожидает письмо от Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.
#BREAKING Trump says he is expecting a letter from Kim Jong Un— AFP news agency (@AFP) May 31, 2018
Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре.
В письме Трампа сообщалось, что отменить встречу с Ким Чен Ыном он был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР. Трамп добавил, что ждет этой встречи в будущем.