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Трамп сообщил, что ожидает письма от Ким Чен Ына

НовостиПолитика    31.05.2018 - 16:34
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

24 мая Трамп отменил встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд ожидает письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает AFP news agency.

"Трамп говорит, что он ожидает письмо от Ким Чен Ына", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном, запланированную на 12 июня в Сингапуре.

В письме Трампа сообщалось, что отменить встречу с Ким Чен Ыном он был вынужден "из-за откровенно враждебных высказываний" со стороны лидера КНДР. Трамп добавил, что ждет этой встречи в будущем.

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Теги публикации: Дональд Трамп, Ким Чен Ын  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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