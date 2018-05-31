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Трамп повідомив, що очікує листа від Ким Чен Ина

НовиниПолітика    31.05.2018 - 16:34
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

24 травня Трамп скасував зустріч з лідером КНДР

Президент США Дональд очікує листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє AFP news agency.

"Трамп каже, що він очікує лист від Кім Чен Ина", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі.

У листі Трампа повідомлялося, що скасувати зустріч з Кім Чен Ином він був змушений "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР. Трамп додав, що чекає цієї зустрічі в майбутньому.

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Теги публікації: Дональд Трамп, Кім Чен Ин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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