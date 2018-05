Трамп повідомив, що очікує листа від Ким Чен Ина

24 травня Трамп скасував зустріч з лідером КНДР

Президент США Дональд очікує листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє AFP news agency.

"Трамп каже, що він очікує лист від Кім Чен Ина", - йдеться у повідомленні.

