Трамп повідомив, що очікує листа від Ким Чен Ина

24 травня Трамп скасував зустріч з лідером КНДР
Президент США Дональд очікує листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Про це повідомляє AFP news agency.
"Трамп каже, що він очікує лист від Кім Чен Ина", - йдеться у повідомленні.
#BREAKING Trump says he is expecting a letter from Kim Jong Un— AFP news agency (@AFP) May 31, 2018
Нагадаємо, 24 травня Трамп скасував зустріч з Кім Чен Ином, заплановану на 12 червня в Сінгапурі.
У листі Трампа повідомлялося, що скасувати зустріч з Кім Чен Ином він був змушений "через відверто ворожі висловлювання" з боку лідера КНДР. Трамп додав, що чекає цієї зустрічі в майбутньому.