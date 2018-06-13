Сингапур потратил 15 млн долларов на саммит США и КНДР

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня

Сингапур потратил 15 млн долларов на саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун, сообщает CNBC.

Как отметил Ли Сяньлун, Сингапур потратил 20 миллионов сингапурских долларов (15 миллионов долларов) на саммит Трампа и Ким Чен Ына.

"Это расходы, которые мы готовы заплатить...Тот факт, что нас выбрали местом встречи - мы не просили об этом, но нас просили, и мы договорились, - говорит что-то об отношениях Сингапура со сторонами, с Америкой, с Северной Кореей , а также о нашем статусе в международном сообществе", - заявил он.

Отметим, встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре 12 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приняли приглашение друг друга посетить соответственно Пхеньян и Вашингтон.