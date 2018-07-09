Трамп сумнівається в вигоді НАТО для США

За словами Трампа, США більше всіх країн фінансують НАТО

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США більше всіх країн фінансують НАТО. Про це Трамп написав Twitter.

"Сполучені Штати витрачають набагато більше на НАТО, ніж будь-яка інша країна. Це несправедливо, і це неприйнятно. Хоча ці країни збільшують свій внесок з тих пір, як я вступив на посаду, вони повинні робити набагато більше. Внесок Німеччини становить 1%, США - 4%, а вигоди від НАТО - .......", - заявив Трамп.

Нагадаємо, Трамп не перший раз дорікає Німеччину в недостатньому фінансуванні НАТО. Трамп вважає, що Німеччина недостатньо фінансує НАТО. При цьому Трамп зазначив, що США не повинні надавати торговельні преференції іншим країнам і виплачувати при цьому більше на утримання НАТО. На його думку, Вашингтон дуже багато грошей витрачає на Північноатлантичний альянс.