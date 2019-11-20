ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп сумнівається в необхідності торговельної угоди з Китаєм

Новини » В світі     20.11.2019 - 20:01
Трамп сумнівається в необхідності торговельної угоди з Китаєм
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США і Китай продовжують вести переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у необхідності укладення торгового угоди з Китаєм. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, на даний момент США і Китай продовжують переговори щодо торгового угоди. При цьому він зазначив, що його влаштовує нинішня ситуація, без торгової угоди.

"Ми продовжуємо говорити з Китаєм. Китай хоче укласти угоду. Питання чи я хочу укласти угоду? Тому що мені подобається те, що відбувається зараз", - сказав Трамп.

Нагадаємо, частина торгового угоди між США і Китаєм планували укласти 13 листопада, однак підписання угоди зірвалося через скасування саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). При цьому в США не виключали можливості, що угода не буде підписана зовсім.

Також РБК-Україна писало, що Трамп заявив про готовність підвищити мита на імпорт китайських товарів, якщо угоди між США і Китаєм не буде підписана. Президент США заявив, що для угоди Китаю необхідно прийняти умови Америки.

Помпео хоче піти з адміністрації Трампа, - Time Сенат США прийняв законопроект щодо ситуації в Гонконзі
Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайторговляДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся