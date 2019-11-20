Трамп сумнівається в необхідності торговельної угоди з Китаєм

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

США і Китай продовжують вести переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у необхідності укладення торгового угоди з Китаєм. Про це повідомляє Reuters.

За словами Трампа, на даний момент США і Китай продовжують переговори щодо торгового угоди. При цьому він зазначив, що його влаштовує нинішня ситуація, без торгової угоди.

"Ми продовжуємо говорити з Китаєм. Китай хоче укласти угоду. Питання чи я хочу укласти угоду? Тому що мені подобається те, що відбувається зараз", - сказав Трамп.

Нагадаємо, частина торгового угоди між США і Китаєм планували укласти 13 листопада, однак підписання угоди зірвалося через скасування саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). При цьому в США не виключали можливості, що угода не буде підписана зовсім.

Також РБК-Україна писало, що Трамп заявив про готовність підвищити мита на імпорт китайських товарів, якщо угоди між США і Китаєм не буде підписана. Президент США заявив, що для угоди Китаю необхідно прийняти умови Америки.