Трамп сьогодні може анонсувати участь у виборах президента США, - CNN

Екс-президент США Дональд Трамп планує офіційно оголосити про свою участь у президентських виборах сьогодні, 7 листопада, увечері за місцевим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Трамп планує анонсувати участь у виборах на мітингу своїх прихильників в Огайо. Але ця інформація не є достовірною, оскільки екс-президенту рекомендували почекати до проміжних виборів до Палати представників Конгресу та весілля його дочки.

При цьому в CNN зазначають, що Трамп хоче отримати вигоду від можливих добрих результатів республіканців на виборах до нижньої палати парламенту, які відбудуться завтра, 8 листопада.