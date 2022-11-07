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Трамп сегодня может анонсировать участие в выборах президента США, - CNN

Фото: Дональд Трамп, экс-президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Экс-президент США Дональд Трамп планирует официально объявить о своем участии в президентских выборах сегодня, 7 ноября, вечером по местному времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, Трамп планирует анонсировать участие в выборах на митинге своих сторонников в Огайо. Но эта информация не является достоверной, поскольку экс-президенту рекомендовали подождать до промежуточных выборов в Палату представителей Конгресса и свадьбы его дочери.

При этом в CNN отмечают, что Трамп хочет получить выгоду от возможных хороших результатов республиканцев на выборах в нижнюю палату парламента, которые пройдут завтра, 8 ноября.

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что Трамп планирует объявить о своем участии в президентских выборах до Дня благодарения (24 ноября).

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