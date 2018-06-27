Администрация Трампа решила не вводить ограничения на китайские инвестиции, - CNN

В Белом доме рассчитывают, что Конгресс усилит орган, который решает, угрожают ли корпоративные соглашения нацбезопасности

Администрация президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа решила не устанавливать ограничения в отношении китайских прямых инвестиций в Штаты. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на высокопоставленных чиновников в администрации.

"Администрация Трампа решила не устанавливать ограничения в отношении китайских прямых инвестиций в Соединенные Штаты", - сообщает издание.

Так, в Белом доме рассчитывают, что Конгресс США усилит действующий государственный орган, который решает, угрожают ли корпоративные соглашения национальной безопасности.

Напомним, ранее Трамп одобрил создание механизма ограничения иностранных инвестиций.

Также сообщалось, что Администрация президента США Дональда Трампа готовится ограничить экспорт американских технологий. Трамп намеревался резко ограничить инвестиции Китая в технологическую отрасль США, чтобы усилить контроль над экспортом технологий и помешать реализации программы Made in China 2025, целью которой является достижение мирового лидерства Китая в ключевых технологиях.