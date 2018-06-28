Трамп збирається посилити контроль інвестиційних угод

Інвестиційні обмеження є частиною зусиль адміністрації по створенню тиску на Пекін

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 27 червня, що збирається посилити процес контролю інвестиційних угод. Про це інформує Reuters.

Трамп хоче, щоб Конгрес США прийняв законопроект, який дасть додаткові способи аналізу уряду, які стосуються іноземних інвестицій у технологічний сектор США.

Інвестиційні обмеження є частиною зусиль адміністрації по створенню тиску на Пекін з метою внесення серйозних змін в політику в галузі торгівлі, передачі технологій та промислової інвестиції. Це пов'язано з тим, що США незадоволені несправедливим придбанням американської інтелектуальної власності Китаєм за допомогою вимог спільного підприємства та ліцензування.

"Я прийшов до висновку, що таке законодавство надасть додаткові інструменти для боротьби з хижацькими інвестиційними методами, які загрожують нашому технологічному лідерству, національнiй безпецi і майбутньому економічному процвітанню", - сказав Трамп в заяві.

Нагадаємо, раніше адміністрація Трампа вирішила не вводити обмеження на китайські інвестиції.

В Білому домі розраховують, що Конгрес США посилить діючий державний орган, який вирішує, чи загрожують корпоративні угоди національнiй безпецi.